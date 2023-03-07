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МВД Армении: служебный автобус кабмина попал в аварию

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Global Look Press

Служебный автобус на предприятии армянского кабмина, по предварительным данным, попал в аварию, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Пострадавшим политикам потребовалась госпитализация.

Согласно последним данным, в больницу попало больше 10 человек, находившихся в транспортном средстве в момент ДТП.

«В результате аварии служебного автобуса с сотрудниками правительства в больницы доставлены 11 человек», — уточнили в армянском МВД.

Сейчас причины дорожного инцидента не приводятся, на место направлены экстренные службы.

Другие подробности аварии с участием служебного автобуса кабмина устанавливаются.

Ранее в Москве на Калужском шоссе произошла авария с участием автобуса. В аварии на столичной магистрали, по данным источника, пострадали три человека, ехавших в салоне автобуса.

Также три человека погибли, 23 госпитализированы после аварии с автобусом на юго-западе Китая.

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