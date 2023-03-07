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Прибыль «АвтоВАЗа» в 2022 году снизилась на 86%

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Чистая прибыль «АвтоВАЗа» по итогам 2022 года составила 206,6 млн рублей, что на 86,2% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Годовая выручка компании снизилась в 2022 году на 43,7% по сравнению с показателями 2021-го и составила почти 170 млрд рублей, валовая прибыль упала на 71,2% и составила более 7,2 млрд рублей.

Убыток от продаж «АвтоВАЗа» за 2022 год составил более 4,1 млрд рублей против прибыли в 10,2 млрд рублей годом ранее. При этом в прошедшем году сократились на 37% до 5,2 млрд рублей коммерческие расходы и почти на 7% (до 6,1 млрд рублей) управленческие.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей в России в феврале 2023 года снизились на 62% по сравнению с тем же месяцем 2022-го.

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