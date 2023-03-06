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В Испании отец разбил автомобиль сына, чтобы тот не ездил пьяным

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Logroño Policía

Мужчина разбил автомобиль BMW, который принадлежит его сыну, чтобы он не садился за руль пьяным. Об этом инциденте, произошедшем в Испании, сообщает periodismodelmotor.com.

Отмечается, что 32-летний молодой человек хотел проехаться на автомобиле находясь в состоянии опьянения. Однако его отец попытался отобрать ключи от машины. Когда это не получилось сделать, отец взял монтировку и разбил стекла, а также повредил кузов и проткнул колеса BMW.

Приехавшим на место происшествия полицейским мужчины рассказали о ссоре. По данным издания, отца, разбившего машину сына, оштрафовали за вандализм.

Ранее сообщалось, что пятнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Кот-д'Ивуаре.

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