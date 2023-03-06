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Пятнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Кот-д'Ивуаре

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Depositphotos

Как минимум 15 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Крупная авария произошла между городами Катиола и Буаке в центральной части страны. Там столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 15 человек и еще 15 получили ранения», — говорится в сообщении.

Подробности аварии не сообщаются. Отмечается, что дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом часто происходят в Кот-д'Ивуаре. Ежегодно в стране гибнут в ДТП от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что двенадцать человек заживо сгорели в результате ДТП с автобусом в Перу.

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