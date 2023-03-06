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Продажи автомобилей в феврале снизились в России на 62%

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Максим Блинов/РИА Новости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились в феврале 2023 года на 62%, сообщается в релизе комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), поступившем в «Газету.Ru».

«Февраль 2023 года ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года, и составил 41 851 автомобиль», — отмечается в сообщении АЕБ.

Наибольший объем продаж по итогам февраля 2023 года у «АвтоВАЗа», который реализовал более 23,4 тыс. автомобилей Lada и продемонстрировал рост в 5% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. На втором месте Haval (более 5,3 тыс. машин, +49%), на третьем – Geely (более 4 тыс. автомобилей, +88%).

В пятерку наиболее продаваемых вошел также ГАЗ, который реализовал за месяц более 2,6 тыс. легких коммерческих автомобилей (-31%) и УАЗ, продавший в феврале более 1,5 тыс. машин (снижение на 9%).

Среди наиболее популярных в России моделей автомобилей лидирует Lada Granta. За месяц в России продано более 16,2 тыс. машин этой модели против 6,2 тыс. в феврале 2022-го. За ней следует Niva (6,6 тыс. машин против 3,8 тыс. годом ранее). На третьем месте – китайский Haval Jolion (более 2,4 тыс. машин).

Ранее стало известно, что УАЗ «Патриот» снова получил антиблокировочную систему тормозов.

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