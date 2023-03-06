В Башкирии водитель дважды переехал собаку и заявил, что не заметил ее

Водитель Renault Duster в Башкирии наехал передним и задним колесами на годовалую самку алабая, охранявшую участок местного фермера, от травм животное погибло. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Собака по кличке Лулу охраняла участок предпринимателя Айтугана Фаттахова, владеющего в том числе табуном лошадей. Судя по кадрам видеозаписи инцидента, после того, как собака оказалась на пути автомобиля, водитель внедорожника не стал тормозить и переехал животное. Собака после наезда поднялась на ноги и отбежала в сторону, однако вскоре погибла от повреждений внутренних органов. Водитель автомобиля впоследствии заявил, что не заметил животное, утверждает Mash Batash.

Ранее стало известно, что в Туле водитель переехал домашнюю собаку на глазах у хозяйки.