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Двенадцать человек заживо сгорели в результате ДТП с автобусом в Перу

В Перу пассажирский автобус столкнулся с мототакси, погибли двенадцать человек. Об этом сообщает RPP.

«Двенадцать человек сгорели в воскресенье в результате столкновения автобуса и мототакси в провинции Касма региона Анкаш», — говорится в сообщении.

Автобус с пассажирами загорелся после ДТП. В результате погибли 12 человек, включая четырех несовершеннолетних. Семь человек доставлены в больницу. Водитель мототакси погиб.

Ранее сообщалось, что в городе Котельниково неизвестный сжег автомобиль местной жительницы. В поджоге подозревается бывший муж женщины.

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