В Голландии полиция задержала автомобилста с бутылкой в форме пистолета

В окрестностях Амстердама полицейские задержали автомобилиста, который целился в других водителей бутылкой водки в форме пистолета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Interia.

Отмечается, что инцидент произошел 4 марта 2023 года на автомагистрали А4. В полицию поступили сообщения о человеке, который из окна своего автомобиля «целился в другие машины из пистолета». Мужчину задержали и провели досмотр его машины. Подозрительным предметом оказалась бутылка водки в форме пистолета, которую издалека было сложно отличить от настоящего оружия.

Нарушителем оказался 22-летний мужчина. Он доставлен в полицейский участок для разбирательств.

Ранее сообщалось, что в Польше полностью сгорел один автомобиль скорой помощи и еще два получили серьезные повреждения от огня. Машины должны были выехать из Радлово на Украину для работы в одной из харьковских больниц.