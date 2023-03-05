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Четыре человека пострадали в ДТП с участием Nissan и пожарной машины в Красноярске

В центре Красноярска столкнулись Nissan и пожарная машина. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск». Травмы получили 4 человека.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина и Диктатуры Пролетариата. Отмечается, что водитель автомобиля Nissan проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с машиной пожарной службы. В аварии пострадали четыре человека.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП. Затруднения движения на участке нет.

Ранее сообщалось, что водитель на Volkswagen Polo сбил троих пешеходов в Башкирии.

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