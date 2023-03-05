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В Краснодарском крае мужчина запрыгнул на капот движущегося автомобиля

В Краснодарском крае мужчина запрыгнул на капот автомобиля девушки и не давал проехать. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

По данным канала, девушка на автомобиле пыталась уехать с парковки по своим делам, но мужчина не собирался ее отпускать. Он залез на машину, стал бить по лобовому стеклу и требовать, чтобы водитель вышла из салона.

В результате она прокатила несколько метров мужчину на капоте, а затем задним ходом вернулась на парковку. На крики подошли мужчины, находившиеся неподалеку. Чем все закончилось, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель выпал из кабины грузовика и упал с эстакады с высоты нескольких метров, мужчина выжил.

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