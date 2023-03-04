Лукашенко пригласил автоконцерн FAW в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с руководством китайского автомобильного госконцерна FAW и пригласил автопроизводителя работать к себе в страну. Об этом сообщается на сайте президента республики.

В ходе визита в Пекин Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который поддержал инициативу по сотрудничеству с FAW, рассказал президент Белоруссии.

«Наш интерес к вам вы знаете. Вы делаете хорошие автомобили. Если у вас есть желание и стремление работать в Беларуси — я к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, для достижения успеха следует заняться автомобилями уже сейчас, «когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции». На вопрос, как в FAW смотрят на это с учетом поддержки Лукашенко и Си Цзиньпина, председатель правления автоконцерна заявил, что компания будет «очень аккуратно и внимательно реализовывать данный проект, который согласован между главами стран».

В России марка FAW представлена двумя легковыми автомобилями — кроссоверами Bestune T77 и Besturn X40. Ранее сообщалось, что дилеры начали ввозить в РФ автомобили FAW B70.

Представители китайских автокомпаний анонсировали множество новинок, которые выйдут в продажу в России в 2023 году. Какие модели предложат российским покупателям — в материале «Газеты.Ru».