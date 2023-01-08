Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Девять человек пострадали в лобовом ДТП в Башкирии

close
100%
Госкомитет РБ по ЧС

Девять человек получили различные травмы в результате ДТП с участием двух автомобилей в Башкирии, сообщил госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария с участием автомобилей Skoda Octavia и Nissan Qashqai произошла на трассе БелорецкУчалы. Девять человек пострадали, семь из них доставлены в белорецкую ЦРКБ. Среди пострадавших четверо детей (3 года, 9 и 14 лет, данные четвертого ребенка устанавливаются).

На место ДТП прибыли спасатели госкомитета РБ по ЧС, пожарные МЧС России, медики и полиция.

«Спасателями Госкомитета РБ по ЧС проведена транспортировка из кювета двух пострадавших детей из автомобиля Nissan Qashqai до бригады скорой помощи. Подробности ДТП уточняются», — рассказали в госкомитете.

Ранее сообщалось, что на трассе под Ярославлем автомобиль загорелся и взорвался.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть