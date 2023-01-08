Девять человек пострадали в лобовом ДТП в Башкирии

Девять человек получили различные травмы в результате ДТП с участием двух автомобилей в Башкирии, сообщил госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария с участием автомобилей Skoda Octavia и Nissan Qashqai произошла на трассе Белорецк — Учалы. Девять человек пострадали, семь из них доставлены в белорецкую ЦРКБ. Среди пострадавших четверо детей (3 года, 9 и 14 лет, данные четвертого ребенка устанавливаются).

На место ДТП прибыли спасатели госкомитета РБ по ЧС, пожарные МЧС России, медики и полиция.

«Спасателями Госкомитета РБ по ЧС проведена транспортировка из кювета двух пострадавших детей из автомобиля Nissan Qashqai до бригады скорой помощи. Подробности ДТП уточняются», — рассказали в госкомитете.

Ранее сообщалось, что на трассе под Ярославлем автомобиль загорелся и взорвался.