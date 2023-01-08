Взрыв уничтожил здание автосервиса в Тюмени

В Тюмени взрыв полностью уничтожил здание автосервиса. Причиной происшествия могла стать разгерметизация газобаллонного оборудования, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Буровиков. Фотографии с места происшествия опубликовало сетевое издание «Наш город». На снимках видно, что строение оказалось полностью разрушено. Находившиеся в сервисе и стоящие рядом автомобили получили сильные повреждения. Также взрывная волна повредила окна и стены расположенных рядом зданий.

«Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв. м, проведены работы по разбору и проливке конструкций. Причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из располагавшихся в помещении автосервиса автомобилей», — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. На место ЧП от МЧС России привлекались 16 человек и четыре единицы техники.

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