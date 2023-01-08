Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Взрыв уничтожил здание автосервиса в Тюмени

close
100%
nashgorod.ru

В Тюмени взрыв полностью уничтожил здание автосервиса. Причиной происшествия могла стать разгерметизация газобаллонного оборудования, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Буровиков. Фотографии с места происшествия опубликовало сетевое издание «Наш город». На снимках видно, что строение оказалось полностью разрушено. Находившиеся в сервисе и стоящие рядом автомобили получили сильные повреждения. Также взрывная волна повредила окна и стены расположенных рядом зданий.

«Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв. м, проведены работы по разбору и проливке конструкций. Причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из располагавшихся в помещении автосервиса автомобилей», — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. На место ЧП от МЧС России привлекались 16 человек и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке водитель выстрелил в охранника парковки из-за потерянного талона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть