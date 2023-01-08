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Водитель выстрелил в охранника парковки из-за потерянного талона во Владивостоке

Во Владивостоке автомобилист выстрелил в охранника платной парковки из-за потерянного талона, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел на парковке около торгового центра на улице Русской. Как рассказали в полиции, между водителем и охранником парковки возник конфликт из-за потери парковочного талона, необходимого для оплаты. Сперва мужчина отказывался оплачивать штраф за утраченный талон, однако все же передал необходимую сумму, после чего выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону охранника и скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого водителя, им оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Аэрозольный пистолет «Пионер» у мужчины изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Автомобилиста заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти водитель с ледорубом набросился на сотрудника автомойки.

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