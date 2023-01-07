Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель с ледорубом набросился на сотрудника автомойки в Ленобласти

Агрессивный житель города Мурино устроил драку с мужчиной на автомойке, потерпевший обратился в полицию, сообщает «Фонтанка».

По словам Эдуарда, он и его дочь работают на соседних мойках. Полтора месяца назад агрессивный водитель приезжал и пытался устроить конфликт, приставая к девушке, и 5 января приехал вновь. Дочь позвонила отцу и попросила приехать. Сотрудник мойки с собакой подошел к клиенту в тот момент, когда тот бил ногой в дверь припаркованной машины.

Затем автомобилист начал оскорблять Эдуарда, а после просьбы уехать схватил ледоруб и пытался придушить его древком. Собака, с которой пришел работник, лаяла рядом. Пострадавший мужчина обратился в полицию. По словам местных жителей, напавший мужчина уже устраивал скандалы в общественных местах.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском мужчина угнал автомобиль и застрял в снегу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть