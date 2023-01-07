Водитель с ледорубом набросился на сотрудника автомойки в Ленобласти

Агрессивный житель города Мурино устроил драку с мужчиной на автомойке, потерпевший обратился в полицию, сообщает «Фонтанка».

По словам Эдуарда, он и его дочь работают на соседних мойках. Полтора месяца назад агрессивный водитель приезжал и пытался устроить конфликт, приставая к девушке, и 5 января приехал вновь. Дочь позвонила отцу и попросила приехать. Сотрудник мойки с собакой подошел к клиенту в тот момент, когда тот бил ногой в дверь припаркованной машины.

Затем автомобилист начал оскорблять Эдуарда, а после просьбы уехать схватил ледоруб и пытался придушить его древком. Собака, с которой пришел работник, лаяла рядом. Пострадавший мужчина обратился в полицию. По словам местных жителей, напавший мужчина уже устраивал скандалы в общественных местах.

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