Падение автомобиля на лед Фонтанки попало на видео

Вылет автомобиля с дороги на лед на набережной реки Фонтанки сняла камера видеонаблюдения, запись опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария произошла в ночь на 7 января. Водитель кроссовера Subaru Forester потерял управление, проломил ограждение и уронил машину в Фонтанку. Лед выдержал вес автомобиля.

Со слов очевидцев сообщалось, что водитель Subaru на вид был трезв. Спасатели поднимали машину со льда с помощью крана. Отмечается, что виновник происшествия отделался стрессом и крупными расходами.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском мужчина угнал автомобиль и застрял в снегу.