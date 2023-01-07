На Кубани водитель пытался спасти собаку и врезался в грузовик

В Краснодарском крае легковой автомобиль врезался в самосвал, объезжая собаку, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в станице Холмской. Водитель легковушки попытался объехать выбежавшую на проезжую часть собаку, но машину занесло и выбросило на встречную полосу. После столкновения водителя зажало в машине, спасатели доставали его из салона. Мужчина отделался легкими травмами.

Как уточняет «Кубань 24» со ссылкой на отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю, за рулем отечественной легковушки находился 88-летний местный житель. После аварии с грузовиком MAN мужчину доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в ХМАО водитель грузовика сжег свои вещи, чтобы не замерзнуть на трассе.