В Петербурге автомобиль вылетел на лед реки Фонтанки

В Санкт-Петербурге автомобиль пробил ограждение и вылетел на лед реки Фонтанки. Авария произошла в ночь на 7 января возле дома №109 на набережной, сообщает «Фонтанка».

Предварительно, водитель белого автомобиля не справился с управлением, пробил забор и вылетел на Фонтанку у Обуховского сквера. По словам очевидцев, водитель на вид был трезв. Спасатели поднимали машину со льда с помощью крана.

«Самое главное, парень живой. С ним все хорошо. Был трезвый, сейчас, естественно, в шоковом состоянии находится», — рассказал очевидец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

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