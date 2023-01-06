МВД отчиталось о 2 млрд запросов к сервисам сайта ГИБДД за год

В 2022 году онлайн-сервисы официального сайта ГИБДД России получили более 2 млрд запросов от пользователей, сообщает «МВД Медиа».

В частности, граждане более 1,1 млрд раз проверяли наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Такую информацию можно получить, если ввести на сайте номер автомобиля и его свидетельства о регистрации. Более 976,2 млн раз пользователи проверяли информацию об автомобилях — включая данные о регистрации, нахождении машины в залоге или розыске, участии в ДТП или наличии запретов и ограничений на регистрационные действия. Такую информацию обычно запрашивают при совершении сделки с автомобилем.

На сверку информации о водительских удостоверениях пришлось 24 млн запросов пользователей.

Ранее ГИБДД Москвы отчиталась о количестве водителей с признаками опьянения, пойманных во время новогодних праздников.