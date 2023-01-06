Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве лед пробил крышу и стекло представительского седана Aurus

Представительский седан российской марки Aurus ценой около 40 млн рублей пострадал от падения наледи на крышу, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

На видеозаписи с последствиями происшествия видно, что припаркованный в переулке среди застройки исторического центра Москвы седан Aurus Senat получил значительные механические повреждения крыши. На нем видны куски льда и вмятины. Наиболее сильно пострадала задняя часть автомобиля. Кроме того, у автомобиля оказалось разбито заднее стекло. Номерные знаки на поврежденном Aurus Senat отсутствуют.

«Стоит красивый Aurus и, по ходу, в него прилетела сосулька. Крыша в хлам, заднее стекло в хлам», — прокомментировал последствия происшествия автор видео.

В сентябре один из седанов Aurus Senat попал в ДТП на Балашихинском шоссе в Подмосковье. В декабре стало известно, что локализация производства этих автомобилей достигла 68%. Серийное производство удлиненной версии Aurus Senat компания рассчитывает начать в 2025 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть