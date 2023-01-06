В Москве лед пробил крышу и стекло представительского седана Aurus

Представительский седан российской марки Aurus ценой около 40 млн рублей пострадал от падения наледи на крышу, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

На видеозаписи с последствиями происшествия видно, что припаркованный в переулке среди застройки исторического центра Москвы седан Aurus Senat получил значительные механические повреждения крыши. На нем видны куски льда и вмятины. Наиболее сильно пострадала задняя часть автомобиля. Кроме того, у автомобиля оказалось разбито заднее стекло. Номерные знаки на поврежденном Aurus Senat отсутствуют.

«Стоит красивый Aurus и, по ходу, в него прилетела сосулька. Крыша в хлам, заднее стекло в хлам», — прокомментировал последствия происшествия автор видео.

В сентябре один из седанов Aurus Senat попал в ДТП на Балашихинском шоссе в Подмосковье. В декабре стало известно, что локализация производства этих автомобилей достигла 68%. Серийное производство удлиненной версии Aurus Senat компания рассчитывает начать в 2025 году.