В Бурятии семья с двумя детьми едва не замерзла на трассе из-за пробитого колеса

Сотрудники ГИБДД в Бурятии оказали помощь семейной паре с двумя детьми, которая в сильные морозы вынужденно остановилась на трассе из-за поломки колеса, сообщается на официальном сайте республиканского МВД.

Инцидент произошел в Селенгинском районе республики. В вечернее время в полицию поступил сигнал, что автомобилистам требуется помощь. Они оказались в затруднительном положении из-за пробитого колеса и отсутствия «запаски». Инспекторы ГИБДД попросили в ближайшем населенном пункте запасное колесо и доставили его к месту поломки, а также помогли установить.

Ранее в Свердловской области водитель оказался на трассе с отвинтившимся колесом из-за некачественной работы механиков шиномонтажа. А в Забайкалье водитель «Газели» полтора часа провел на 30-градусном морозе после ДТП.