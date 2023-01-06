Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Peugeot показала концепт с игровой консолью вместо руля

close
100%
Peugeot

Французская автокомпания Peugeot представила концепт-кар Inception, манифестирующий преобразование бренда в рамках перехода на выпуск электрифицированных моделей.

close
100%
Peugeot

Дебют новинки состоялся на выставке электроники CES в Лас -Вегасе. Peugeot Inception построен на одной из четырех перспективных платформ, которые концерн Stellantis ( в него входит Peugeot) готовит для будущих электрических моделей. Inception, большой седан длиной 5 м, базируется на STLA Large.

Вместо привычного рулевого колеса в качестве органа управления используется система Hypersquare с рулем, похожим на игровую консоль.

close
100%
Peugeot

«Одним касанием пальца вы контролируете все параметры вождения, а технология электронного управления делает вождение более инстинктивным и простым, как в видеоигре, но в реальной жизни», — отмечается в сообщении Stellantis.

При включении системы автономного вождения руль-джойстик можно убрать внутрь передней панели.

Ранее стало известно, что BMW показала концепт, способный менять цвет кузова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть