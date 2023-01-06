Peugeot показала концепт с игровой консолью вместо руля

Французская автокомпания Peugeot представила концепт-кар Inception, манифестирующий преобразование бренда в рамках перехода на выпуск электрифицированных моделей.

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Дебют новинки состоялся на выставке электроники CES в Лас -Вегасе. Peugeot Inception построен на одной из четырех перспективных платформ, которые концерн Stellantis ( в него входит Peugeot) готовит для будущих электрических моделей. Inception, большой седан длиной 5 м, базируется на STLA Large.

Вместо привычного рулевого колеса в качестве органа управления используется система Hypersquare с рулем, похожим на игровую консоль.

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«Одним касанием пальца вы контролируете все параметры вождения, а технология электронного управления делает вождение более инстинктивным и простым, как в видеоигре, но в реальной жизни», — отмечается в сообщении Stellantis.

При включении системы автономного вождения руль-джойстик можно убрать внутрь передней панели.

Ранее стало известно, что BMW показала концепт, способный менять цвет кузова.