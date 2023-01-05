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Владимирец разбил разводным ключом стекла в семи автомобилях

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Depositphotos

Во Владимире задержан 19-летний молодой человек, который из хулиганских побуждений повредил семь припаркованных автомобилей, сообщается на сайте областного управления МВД.

«Установлено, что задержанный, используя разводной ключ, разбил стекла у семи транспортных средств. Мотивы своего поступка он объяснить не смог», — подчеркивается в сообщении полиции.

Злоумышленника удалось задержать при содействии неравнодушных граждан. В его отношении возбуждено уголовное дело о повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Уголовным кодексом за такое преступление предусмотрено наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге женщина-водитель прокатила на капоте автомобиля бывшего возлюбленного в ходе выяснения отношений.

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