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Sony и Honda основали новую автомобильную марку Afeela

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Sony Honda Mobility

На выставке электроники и технологий CES 2023 в США компании Sony и Honda показали первый прототип автомобиля совместной марки Afeela, сообщает Reuters.

В электромобиле также будут использоваться продукция и технологии компании Qualcomm, которая выпустила автомобильный процессор, который может задействоваться одновременно для функций помощи водителю и развлекательного контента.

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Sony Honda Mobility

«Чтобы реализовать интеллектуальную мобильность, необходимы непрерывные обновления программного обеспечения и высокопроизводительные вычисления», — приводит агентство слова исполнительного директора Sony Honda Mobility Яшухидэ Мизуно.

Представленный на CES 2023 прототип Afeela снабжен более чем 40 датчиками и камерами. Основанное весной 2022 года совместное предприятие Sony Honda Mobility планирует начать поставки электромобилей Afeela в 2026 году.

Ранее стало известно, что самым популярным автомобилем в США на протяжении 41 года остается пикап Ford F-Series.

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