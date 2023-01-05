В США пожилой водитель опрокинулся на машине внутри автомойки

В штате Пенсильвания 77-летний мужчина за рулем Toyota Camry на большой скорости въехал на автомойку и опрокинулся внутри помещения, сообщает 6abc.com.

Момент инцидента зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, как серебристый седан перед шлагбаумом при въезде на территорию резко ускоряется и въезжает в помещение автомойки. Внутри автомобиль врезался в стойку автоматической мойки и опрокинулся на левый бок.

Сообщается, что водитель седана, получивший травму ноги, провел в автомобиле около 1,5 часа перед тем, как его вытащили спасатели. По информации местных властей, пожилой мужчина случайно нажал на педаль газа и не смог затормозить.

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