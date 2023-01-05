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В Чувашии один человек погиб и десять пострадали в ДТП с участием маршрутки

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Чувашии произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia Rio и рейсового микроавтобуса Ford Transit, сообщает «МВД Медиа».

«В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, десять пассажиров микроавтобуса получили травмы. В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились трое несовершеннолетних», — уточняется в сообщении МВД.

Попавший в ДТП микроавтобус Ford ехал по маршруту в Чебоксары из села Красноармейского. Обстоятельства аварии и точное количество пострадавших в результате инцидента в настоящее время выясняют сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области водитель снегоуборочной машины сбил пешехода, на которого затем наехали еще три автомобиля. Мужчина от полученных травм погиб.

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