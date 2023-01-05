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В Ленинградской области снегоуборщик и три легковых автомобиля переехали пешехода

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Depositphotos

В Кингисеппском районе Ленинградской области пешеход погиб под колесами четырех автомобилей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в среду вечером на подъезде к Кингисеппу. Неизвестного мужчину, которому на вид 35-40 лет, сначала сбила снегоуборочная машина. Затем на пешехода наехали автомобили Hyundai Creta, Opel Vectra и Chevrolet Blazer. От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливают сотрудники полиции.

По данным «Фонтанки», 48-летний водитель снегоуборочной машины, совершивший первоначальный наезд, ранее был неоднократно судим.

Ранее в Краснодарском крае 19-летний водитель Nissan, не имеющий водительского удостоверения, съехал с дороги, перевернулся и погиб. Его 25-летний пассажир получил травмы.

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