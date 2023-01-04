Водитель маршрутки и пешеход подрались на остановке в Липецке

В Липецке на автобусной остановке произошел конфликт между водителем маршрутного такси и пешеходом, сообщает Gorod48.

По его данным, накануне 45-летний мужчина заявил в полицию, что его избил водитель автобуса. Согласно выводам врачей, пострадавший получил травму глаза. В то же время в транспортной компании, обслуживающей маршрут, сообщили, что жертвой конфликта, напротив, стал водитель автобуса. Его телесные повреждения также были зафиксированы в учреждении судебно-медицинской экспертизы.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае 19-летний водитель за рулем автомобиля Nissan съехал с дороги, перевернулся и погиб. Его пассажир получил травмы.