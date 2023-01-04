В Сомали при взрыве двух заминированных автомобилей погибли 15 человек

В сомалийском городе Махас у офиса депутата парламента страны взорвались два автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

По предварительной информации, при взрывах погибли не менее 15 человек включая официальных лиц. При этом использовались автомобили, начиненные взрывчаткой.

Город Махас, где произошел инцидент, расположен в центральной части страны, примерно в 300 км к северу от столицы страны Могадишо. Ответственность за произошедшее власти возложили на террористическую группировку «Аш-Шабаб».

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке автомобиль протаранил стену ресторана, в результате чего ранения получили по меньшей мере 18 человек. Инцидент произошел в центре города. Прежде чем врезаться в стену ресторана, внедорожник Toyota столкнулся с Audi.