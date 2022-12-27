Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил инвестпрограмму в размере почти 40 млрд рублей

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что инвестиционная программа компании на 2023 год составит чуть менее 40 млрд руб., передает РИА Новости.

«Да, утвердили», — сказал он в ответ на вопрос об утверждении советом директоров инвестпрограммы на следующий год в размере почти 40 млрд руб.

Ранее Соколов заявил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, которым теперь управляет «АвтоВАЗ», будут производиться модели под маркой Lada.

Он также говорил, что «АвтоВАЗ» рассчитывает завершить 2022 год с прибылью.

По словам главы компании, в 2023 году «АвтоВАЗ» рассчитывает выпустить около 400 тыс. машин и расширить производственные мощности. Долю автогиганта на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей Соколов оценил в 40% и заявил об ожидании того, что в следующем году она сохранится на том же уровне.