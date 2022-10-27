В Тюмени мужчина ударил ножом своего друга после поездки в такси

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В Тюмени мужчина после ссоры в такси ударил приятеля ножом в грудь. Об этом сообщает tumentoday.ru.

Инцидент произошел на проезде 9 Мая. Два приятеля повздорили в автомобиле такси, когда ехали в кафе. Когда машина приехала по адресу, мужчины вышли из салона и один из них ударил другого в грудь ножом. Таксист попросил прохожих вызвать полицию и скорую помощь Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

Полиция задержала злоумышленника. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца водителя фургона Mercedes-Benz, обвиняемого в ДТП, в результате которого погибла школьница.

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