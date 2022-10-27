Volkswagen полностью откажется от выпуска авто с традиционными моторами к 2033 году

Немецкая компания Volkswagen полностью прекратит выпуск авто с двигателями внутреннего сгорания в Европе не позднее 2033 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что к 2026 году Volkswagen выпустит десять новых моделей электрокаров, среди которых будет автомобиль начального уровня стоимостью менее €25 тыс. или около 1,5 млн рублей по нынешнему курсу. Ранее сообщалось, что автопроизводитель собирался завершить перевод модельного ряда на электричество к 2035 году.

По данным издания, на рынке электромобилей Volkswagen стартовал с полностью электрической серией ID, бросив вызов лидеру отрасли в лице Tesla. Первой электрической моделью бренда стал хетчбэк ID.3, продажи которого начались в 2020 году.

Ранее сообщалось, что российский бренд Evolute объявил старт продаж электрического седана i-PRO, который выпускается на мощностях липецкого завода «Моторинвест». Рекомендованная розничная цена электрокара составляет 2,99 млн рублей.