Автомобилистам назвали оптимальные сроки смены летней резины на зимнюю

Автоэксперт Солдатов: российским автомобилистам уже сейчас стоит переходить на зимнюю резину

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов посоветовал российским автомобилистам уже сейчас менять летнюю резину на зимнюю.

Солдатов привел две причины. Во-первых, уже пошли заморозки. Во-вторых, даже если потеплеет, то водителю необходимо привыкнуть к изменившемуся поведению автомобиля.

«Пока дорога не ледяная, машина будет ощущаться жестковато, но зато уже когда начнутся настоящие морозы, водитель будет готов», — объяснил эксперт.

Кроме того, он призвал не экономить на шинах, так как дешевые экземпляры быстрее изнашиваются. Также, по словам Солдатова, плохое сцепление автомобиля с дорогой может обернуться дорожно-транспортным происшествием.

На прошлой неделе директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что не стоит приобретать подержанную резину.

Кроме того, ранее сообщалось, что средняя стоимость шин для легковых автомобилей выросла на 46%, до 6,8 тыс. руб. за штуку по сравнению с прошлым годом.

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