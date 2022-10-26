Два пьяных водителя попали в ДТП на встречной полосе в Челябинской области

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Телеграм-канал «Ural Mash»

Пьяный водитель вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим нетрезвым автомобилистом. Об инциденте, который произошел в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Происшествие произошло в ночь на среду на трассе между деревней Фроловкой и селом Ханжино. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Chery. В аварии пострадали две несовершеннолетние пассажирки иномарки — их доставили в больницу.

Отмечается, что оба водителя в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в центре Севастополя посетители и охранники ночного клуба устроили массовую драку на дороге. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали 9 участников потасовки, а также автомобили, в которых те передвигались.

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