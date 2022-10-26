Geely запатентовала систему климат-контроля, которая определяет одежду пассажиров

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Geely

Компания Geely запатентовала систему климат-контроля, которая сможет регулировать температуру в салоне в зависимости от одежды пассажиров, сообщает портал «Китайские автомобили».

Такая система работает благодаря датчику в салоне автомобиля, который фиксирует присутствие водителя или пассажира в машине, и камере — последняя определяет, какая одежда на них надета.

Согласно содержанию патента, в зависимости от количества вещей система высчитывает отклонение от нормы и меняет температуру. Также она может отслеживать состояние пассажиров в реальном времени, подстраивая настройки климатической системы.

Когда китайский автопроизводитель планирует внедрить нововведение в свои автомобили, не уточняется.

Ранее сообщалось, что компания Chery подала заявку на патентование автомобильного кресла с катапультой.

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