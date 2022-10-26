На «АвтоВАЗе» раскрыли, сколько автомобилей отозвали в 2022 году

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Lada

В 2022 году «АвтоВАЗ» отозвал 593 автомобиля Lada, сообщает корпоративный портал «На заводе».

При этом всего в текущем году в России было организовано 19 отзывов, ремонту подлежало 275 тыс. автомобилей различных марок, подчеркнули представители завода.

На «АвтоВАЗе» отметили, что ремонт в случае выявленной неисправности при отзывах автомобилей бесплатен для клиента, но финансово убыточен для автозавода.

Иногда автопроизводители объявляют крупные отзывные кампании на десятки тысяч машин в связи с курьезными и странными дефектами. Плохо закрепленный потолок, выпадающее лобовое стекло, ошибка в маркировке и другие необычные неисправности – в материале «Газеты.Ru».

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