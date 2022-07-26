Собянин: МСД будет платным для транзитных авто и бесплатным для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что проезд по московскому скоростному диаметру (МСД) будет бесплатным для москвичей и жителей области. Для транзитных автомобилей с 1 января 2023 года вводится плата за проезд.

По словам Собянина, такие меры позволят сократить количество транзитного трафика и дать возможность жителям Москвы и области сокращать время в пути. Власти рассчитывают, что для транзитного потока будет по-прежнему использоваться Центральная кольцевая автодорога.

Мэр столицы уточнил, что протяженность МСД составит 68 км с севера на юг города. Магистраль станет самой протяженной бессветофорной трассой в стране.

«90% трассы пройдёт «по воздуху», ныряя в тоннели и поднимаясь на эстакады», — поделился Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказывал в своем блоге, что в текущем году в городе планируется построить 91 км дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов. В этом году власти планируют завершить строительство I очереди МСД от Бусиновской развязки до Косинской эстакады.