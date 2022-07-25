Таксист требовал интим у пассажирки в Санкт-Петербурге

Водитель такси приставал к пассажирке во время поездки в Санкт-Петербурге. Видео разместил Telegram-канал «Топор 18+».

Судя по кадрам, девушка сидела на заднем сиденье такси. Когда машина почти доехала до ее дома, водитель начал приставать к пассажирке и требовать интимной близости. Получив отказ, он попросил подержаться за грудь, но девушка на предложение также ответила отказом.

О том, довез ли таксист девушку до дома или она вышла из машины раньше из-за приставаний, неизвестно.

Ранее сообщалось, что две девушки имитировали половой акт на крыше автомобиля в Набережных Челнах.