В Сочи водитель снял видео из автомобиля в момент затопления

Водитель снял видео из затопленного автомобиля в Сочи. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Отец и дочь оказались заблокированы в ВАЗ-2107 на улице Донская. Они не могли выбраться из автомобиля и ждали, когда схлынет поток воды. При этом мужчина-водитель снимал видео и надеялся, что машина упрется в какой-нибудь автобус и семья сможет выбраться из авто.

О дальнейшей судьбе отца и дочери неизвестно.

Накануне вечером в Сочи прошли сильнейшие ливни. На город выпало в разных районах от 74 до 107 мм осадков. В реках резко поднялся уровень воды. Некоторые стали выходить из берегов.

Ранее сообщалось, что в Липецке дети читали молитву «Отче наш» в затопленной машине.