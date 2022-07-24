МВД: наводнение повредило большое количество автомобилей в Сочи

Наводнение повредило большое количество автомобилей в Сочи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника УВД по городу Сочи Александра Папанова.

«Большое повреждение личного транспорта граждан, оформляем. <...> В течение часа все повреждения будут оформлены, и граждане смогут забрать свои транспортные средства», — рассказал Папанов.

По данным заместителя начальника сочинского управления ГУ МЧС по Краснодарскому краю подполковника Вячеслава Лоцмана, наиболее сильное подтопление замечено на Донской улице и части улиц в районе Мамайка.

Ранее глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города рассчитывают ликвидировать все последствия сильных ливней, которые обрушились на город в ночь на воскресенье, к утру 24 июля. Он подчеркнул, что «пока окончательно прогноз неблагоприятных погодных явлений с территории курорта не уходит».

По данным экстренных служб, в городе подтопленными остаются участки на улице Гагарина, где сотрудники пожарной службы уже откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи. В МЧС уточнили, что пока не получили других заявок на откачку воды.