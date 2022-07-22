Автомобиль с туристами свалился в каньон в Дагестане, четверо погибли

Автомобиль с туристами упал в Цолотлинский каньон Дагестана, сообщает Telegram-канал Mash. Четыре человека погибли, среди них двое детей.

Сообщается, что из-за тумана родители не заметили обрыв около смотровой площадки в Хунзахском районе. Автомобиль Datsun, в котором находились туристы, пролетел около 100 метров до удара о землю.

Автомобиль пытаются достать спасатели и группа активистов, им мешает сильное течение реки Тобот. На данные момент троих погибших уже удалось вытащить из машины.

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