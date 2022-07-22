Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Психолог Хадарцева рассказала, в каком возрасте нужно съезжать от родителей 15:05
В правительстве Германии назвали поездку Шредера в Россию «личным... 15:03
В Кабмине ФРГ утверждают, что технических проблем для поставки турбины Siemens... 15:02
Профессор-коммунистка, предлагавшая сохранить маски навсегда, стала советником ВОЗ 15:02
Сестры Кардашьян-Дженнер отметили 88-летие своей бабушки Мэри Джо Шеннон 15:01
Кейт Мосс призналась, что была напугана на съемке топлес для Calvin Klein 14:59
Глава региона в Италии попросил парламент отложить ратификацию расширения НАТО 14:57
На Филиппинах предложили приравнять к насилию игнорирование в соцсетях 14:57
В России состоится премьера иронического детектива «На страже пляжа» 14:56
Латвия планирует закупить у США РСЗО HIMARS 14:54
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Автомобиль с туристами свалился в каньон в Дагестане, четверо погибли

Автомобиль с туристами упал в Цолотлинский каньон Дагестана, сообщает Telegram-канал Mash. Четыре человека погибли, среди них двое детей.

Сообщается, что из-за тумана родители не заметили обрыв около смотровой площадки в Хунзахском районе. Автомобиль Datsun, в котором находились туристы, пролетел около 100 метров до удара о землю.

Автомобиль пытаются достать спасатели и группа активистов, им мешает сильное течение реки Тобот. На данные момент троих погибших уже удалось вытащить из машины.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина ударил дочь по лицу после ДТП на парковке в Подмосковье.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть