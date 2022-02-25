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Автомобиль вылетел в реку после ДТП в Горно-Алтайске

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гибдд.рф

В Горно-Алтайске автомобиль после столкновения с другой машиной вылетел в реку, сообщает управление ГИБДД по Республике Алтай.

На улице Бийская 37-летний водитель Subaru Outback не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся Toyota Corolla. После этого Subaru отбросило через барьерное ограждение в кювет, затем машина опрокинулась в реку Майма. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Позже полицейские выяснили, что водитель Subaru управлял транспортным средством с признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении мужчины составили протокол за отказ от медосвидетельствования, повреждение дорожных сооружений и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП в Пермском крае.

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