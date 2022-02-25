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Rolls-Royce перестанет закупать российский титан

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Rolls-Royce

Британская компания Rolls-Royce прекратит закупку российского титана, который используется для производства авиационных двигателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

«Мы наращивали наши источники на протяжении последних нескольких месяцев. К тому же мы накопили запасы нашего российского поставщика. Мы предполагаем, что не будем брать титан из России какое-то время», — приводится цитата исполнительного директора Rolls-Royce Уоррена Иста.

Отмечается, что Rolls-Royce постепенно снижала свою зависимость от поставок титана из России с 2015 года. К 2022 году примерно одна пятая поставок приходилась на РФ.

24 февраля Великобритания ввела санкции против России из-за военной операции на Украине. Страна запретила полеты «Аэрофлота» на свою территорию, ввела санкции против «Уралвагонзавода», «Ростеха», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Промсвязьбанка и ВТБ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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