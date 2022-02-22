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Автодилер раскрыл дату презентации обновленной Lada Vesta

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РИА «Новости»

Презентация обновленной Lada Vesta состоится 22 марта в Москве. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на информацию от одного из дилерских центров Lada.

В сообщении говорится, что мероприятие проведут для руководителей дилерских центров. В случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса «АвтоВАЗ» может провести конференцию дистанционно.

По неофициальным данным, старт производства товарных партий рестайлинговой Lada Vesta запланирован на начало марта, а у дилеров эти машины появятся ближе к маю. Главные новшества обновленной Vesta ожидаются в салоне. По сведениям инсайдеров, автомобили оснастят цифровой панелью приборов и большим вертикальным экраном мультимедийной системы.

На прошлой неделе стало известно множество технических подробностей о будущей Lada Vesta — им «Газета.Ru» посвятила отдельный материал.

Ранее эксперты рассказывали, что в первых партиях рестайлинговых автомобилей Vesta могут возникнуть проблемы с электроникой.

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