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Эксперты перечислили самые популярные иномарки с пробегом в России

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Николай Вельяминов

Самыми популярными автомобилями с пробегом в 2021 году стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio, причем первая тройка по сравнению с 2020-м не изменилась. Об этом рассказали эксперты «Авито Авто», исследование поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Наиболее востребованной иномаркой с пробегом по итогам прошлого года стал Ford Focus со средней ценой в 365 тыс. рублей. На долю модели приходится 2,3% от всех продаж подержанных машин в России. Следом идет Hyundai Solaris со средней ценой в 606 тыс. рублей и долей 1,9%, а также Kia Rio — 620 тыс. руб. и доля 1,8%.

В пятерку лидеров вошли Chevrolet Niva и Renault Logan, их средняя цена составила 302 тыс. рублей и 587 тыс. руб. соответственно. При этом у Logan средняя цена год к году выросла сильнее, чем у всех остальных моделей в рейтинге — почти на 135%. Далее в списке идут Volkswagen Polo (285 тыс. руб.), Toyota Camry (1,28 млн руб.), Daewoo Nexia (100 тыс. руб.), Opel Astra (379 тыс. руб.) и Skoda Octavia (589 тыс. руб.).

Продажи иномарок с пробегом в 2021-м выросли на 5% по сравнению с 2020 годом. На долю иномарок пришлось 69% от всего рынка. Чаще всего жители страны покупали подержанные автомобили брендов из Японии, Германии и США, отметили эксперты.

Цены на «вторичке» продолжают расти: в январе по сравнению с декабрем они увеличились почти на 10%, а за год выросли в среднем на 60%. В регионах машины дорожают сильнее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В столицах выбор на вторичном рынке богаче, а динамика цен сильно зависит от возраста продаваемых машин — читайте подробности в материале «Газеты.Ru».

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