Euro NCAP назвала самые безопасные автофургоны 2022 года

Европейский комитет независимых краш-тестов Euro NCAP составил рейтинг безопасности автофургонов 2022 модельного года. В организации проверили системы предотвращения столкновений у 19 представленных в Европе малотоннажников.

Работа систем безопасности оценивалась по шести критериям. Максимальные 30% присуждали за предотвращение столкновения с другой машиной, по 10% — за системы защиты велосипедистов и пешеходов, 20% — за систему контроля полосы, а также по 15% за работу функции помощи водителю в соблюдении скоростного режима и мониторинга состояния пассажиров.

Лидером рейтинга с результатом 88% из 100% одержал Fiat Ducato. Этот фургон стал первым и единственным, получившим «платиновую» награду. Четыре следующих малотоннажника удостоились «золота»: Ford Transit (68%) и Transit Custom (63%), Volkswagen Transporter (65%) и Mercedes-Benz Vito (61%).

Семь следующих моделей получили «серебряный» рейтинг: Mercedes-Benz Sprinter (52%), Nissan Primastar (45%), Renault Trafic (45%), Peugeot Expert (44%), Volkswagen Crafter (44%), Opel/Vauxhall Vivaro (42%) и Iveco Daily (41%). «Бронза» у Citroen Jumpy и Dispatch (37%), Toyota Proace (37%), Opel/Vauxhall Movano (33%), Peugeot Boxer (33%), Citroen Jumper и Relay (32%) и Renault Master (29%).

Единственная модель получила рейтинг «не рекомендуется» — ей стала Nissan Interstar. Большинство систем, которые оценивали эксперты, у Interstar не предлагаются даже в качестве опции, а работу остальных в Euro NCAP назвали «посредственной». В прошлом году столь низку оценку получили сразу пять моделей.

В Euro NCAP заявили, что в последнее время автопроизводители начали серьезнее относиться к работе над безопасностью автофургонов, которые из-за своих размеров и массы представляют большую опасность для других автомобилей и уязвимых участников дорожного движения. В организации отметили, что разрыв по уровню оснащения такими системами фургонов по сравнению с легковыми авто сокращается.

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