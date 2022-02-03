Арнольд Шварценеггер сыграл Зевса в рекламе BMW

Компания BMW подготовила рекламный ролик, в котором снялся актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Тизер ролика немецкий автопроизводитель опубликовал в соцсетях.

74-летний Шварценеггер выступил в образе Зевса — бога неба, грома и молний. В ролике актер покупает кофе, а бариста не может правильно прочесть имя древнегреческого бога, создавая комичную ситуацию.

Полную версию рекламного ролика покажут во время «Супербоула», финала Национальной футбольной лиги США и главного спортивного события года для американцев, который состоится в ночь на 14 февраля.

Последний раз BMW готовила специальный ролик к «Супербоулу» в 2015 году, тогда он был посвящен электрической модели i3. Портал BMW Blog предполагает, что героями новой рекламе выступят электрокары i4 или iX.