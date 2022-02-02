Водителя легковушки выбросило из машины в серьезном ДТП

Водитель автомобиля Honda не справился с управлением и попал в серьезное ДТП. Мужчину выбросило из салона машины, после чего он пролетел несколько метров. Видео с аварией, снятое из идущего позади автомобиля, появилось в Сети.

ДТП произошло в Темрюке на улице Калинина, передает «Россия Кубань» со слов очевидцев происшествия. Автомобиль Honda вынесло на обочину, после столкновения с бордюром машина несколько раз перевернулась. Водитель подлетел на несколько метров в высоту и рухнул на асфальт.

Сообщается, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. За рулем он не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее сообщалось, что в Казани владелец кроссовера Nissan приехал на техобслуживание в автосервис, где выяснилось, что на его машине установлено взрывное устройство.