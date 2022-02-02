«АвтоВАЗ» назвал цену подписки на обновленную «помощь на дорогах»

«АвтоВАЗ» запустил расширенную программу поддержки на дорогах по названием «Lada помощь на дороге плюс», сообщила пресс-служба компании. Карта клиентов сервиса действует год и имеет три номинала – 1, 3 или 5 услуг стоимостью 499, 699 и 899 рублей соответственно.

В рамках программы автомобилистам доступны эвакуация автомобиля при ДТП или при возникшей неисправности, запуск двигателя, замена колеса, подвоз топлива, круглосуточная информационная и юридическая поддержка, а также поиск эвакуированного автомобиля с предоставлением такси до места нахождения транспортного средства.

Новшеством стало закрепление услуг за госномером автомобиля, а не за собственником. Также сервис не привязан к гарантии на автомобиль. Услуги доступны для владельцев машина Lada в городах присутствия дилеров марки в России.

Ранее компания «АвтоВАЗ» объявила цены внедорожников Lada Niva Travel в исполнении [BLACK].