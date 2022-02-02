Появилось видео драки сотрудников ГИБДД с оперативницей в Петербурге

В Сети появился видеоролик, на котором запечатлена драка между сотрудниками ГИБДД и девушкой-оперативником. В ходе потасовки ее повалили на пол.

Сообщалось, что причиной конфликта стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию девушки. Словесная перепалка переросла в стычку. Один из автоинспекторов повалил девушку на пол. По данным СМИ, у пострадавшей могут быть сломана рука и порваны связки плеча.

Инцидент произошел 31 декабря в отделе полиции Василеостровского района, рассказали в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области агентству РИА «Новости». Полиция проводит служебную проверку.

Как сообщает 47news, участниками инцидента стали 24-летняя оперативник уголовного розыска Алена Юдина и два лейтенанта того же Василеостровского ГИБДД – 34-летний Александр Колесников и 25-летний Дмитрий Перенюк. После происшествия Юдину госпитализировали в Мариинскую больницу.